Азербайджан заработал десятки млн. долларов на экспорте клубники
В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано клубники на сумму 27 миллионов долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
Согласно информации, экспорт клубники увеличился на 4,5 миллиона долларов США или на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом полугодии прошлого года из Азербайджана было экспортировано клубники на сумму 22,5 миллиона долларов США.
Отметим, что в январе-июне текущего года объем экспорта в ненефтяном секторе увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,8 миллиарда долларов США.
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