Изменения в органах управления Общества с Ограниченной Ответственностью «Сумгаитский Технологический Парк»

Принято решение о назначении Мир Джамала Пашаева председателем Наблюдательного Совета ООО "Сумгаитский Технологический Парк" (СТП). Одновременно принято решение о назначении Алекпера Аббаслы Генеральным исполнительным директором компании, а Кямрана Набизаде - членом наблюдательного совета.

Как передает Day.Az, новый председатель Наблюдательного Совета СТП Мир Джамал Пашаев на протяжении многих лет занимал руководящие должности в структурах PASHA Group, накопив богатый опыт в области корпоративного управления и стратегического планирования. В связи с этим, руководство нового председателя будет способствовать дальнейшему укреплению институциональной устойчивости и развитию СТП.

Алекпер Аббаслы входил в состав Наблюдательного Совета СТП в 2023-2024 годах. Ранее новый Генеральный исполнительный директор занимал руководящие должности в SOCAR, Equinor, Ernst & Young, PwC, PASHA Construction и ряде других крупных компаний. Его деятельность охватывает энергетический и строительный секторы, что, в свою очередь, создаёт прочную основу для реализации следующего этапа развития СТП.

Кямран Набизаде - доктор философии в области экономических наук. За свою карьеру он занимал руководящие должности в таких организациях, как SOCAR, LUKOIL и Азербайджанская промышленная корпорация. Будучи депутатом Милли Меджлиса с 2015 по 2020 год, он активно участвовал в международном парламентском сотрудничестве и промышленной политике.

С участием новой команды руководителей компания STP начала этап трансформации, направленный на повышение операционной эффективности, внедрение технологических инноваций и устойчивое развитие.

Следует отметить, что ранее пост председателя Наблюдательного Совета занимал Нариман Сардарлы, а пост Генерального исполнительного директора - Хиджран Валехов.

В настоящее время Группа компаний STP осуществляет свою деятельность на территории площадью 250 гектаров, имеет более 30 производственных площадок и насчитывает более 2000 сотрудников. Компания экспортирует высококачественную продукцию на рынки Европы, России, Турции и Центральной Азии под брендом "Made in Azerbaijan". Подробную информацию о продукции и услугах компаний, входящих в Группу компаний STP, можно получить, позвонив по номеру *0990, посетив официальный сайт или подписавшись на наши страницы в социальных сетях.