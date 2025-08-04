Мощный шторм у берегов Хорватии

У побережья Хорватии очевидцы засняли мощный шторм, обрушившийся на Адриатическое море.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огромные волны и сильный ветер нарушили морское сообщение, а в некоторых районах были зафиксированы перебои с электричеством.

Местные власти призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.