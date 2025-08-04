https://news.day.az/world/1771982.html Мощный шторм у берегов Хорватии - ВИДЕО У побережья Хорватии очевидцы засняли мощный шторм, обрушившийся на Адриатическое море. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огромные волны и сильный ветер нарушили морское сообщение, а в некоторых районах были зафиксированы перебои с электричеством.
Мощный шторм у берегов Хорватии - ВИДЕО
У побережья Хорватии очевидцы засняли мощный шторм, обрушившийся на Адриатическое море.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Огромные волны и сильный ветер нарушили морское сообщение, а в некоторых районах были зафиксированы перебои с электричеством.
Местные власти призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности.
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