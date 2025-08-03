Цена нападок на Азербайджан в Европарламенте: сенсационное заявление Чабы Деметера

Автор: Акпер Гасанов

Все тайное, рано или поздно, становится явным. Вот и громкое, сенсационное заявление венгерского депутата Европарламента от партии "Фидес" Чабы Деметера проливает свет на механизмы, которые могут объяснить стойкую и зачастую необоснованную предвзятость Европарламента в отношении Азербайджана.

По информации портала Hungary Today, Деметер, представляющий в ЕП группу "Патриоты за Европу", обнародовал базу данных, содержащую более 37 000 контрактов на общую сумму 17 миллиардов евро, заключенных между Европейской комиссией и различными НПО и так называемыми "гражданскими организациями" в период с 2019 по 2023 годы.

Сумма и масштабы, конечно, просто фантастические! Но тут интересно не только это. По словам Деметера, большая часть этих средств направлялась вовсе не на поддержку подлинных инициатив гражданского общества, а на финансирование политически активных структур, продвигающих либеральную повестку и ведущих кампании против консервативных правительств.

Венгерский депутат справедливо сравнил эту систему с деятельностью американского агентства USAID, назвав ее "либеральной машиной по распределению денежных средств", которая действует без демократической легитимности. Это он еще деликатно выразился. Ведь, в реальности речь идет о системной и легализованной коррупции в Европарламенте.

Ну а как все это назвать, если из представленных данных следует, что многие такие организации существуют исключительно благодаря брюссельскому финансированию и базируются в столице ЕС, являясь частью институциональной элиты Евросоюза ?! Эти структуры, как отметил Деметер, ослабляли меры по контролю национальных границ, выступали против сельскохозяйственных субсидий, саботировали энергетические проекты.

Кроме того, они участвовали в международных кампаниях, критикующих Венгрию за нарушение принципов верховенства закона. И тут, как в известной поговорке: мы говорили Венгрия, а подразумевали, в том числе, и Азербайджан! Да, именно в этой системе финансирования кроется возможный ответ на вопрос: почему Европарламент с завидной регулярностью принимает ангажированные, предвзятые и зачастую лживые резолюции в адрес нашей страны.

Мы все помним, что Азербайджан становился жертвой огульной и бездоказательной критики со стороны Европарламента. Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо отмечал, что порой эта структура проявляет большую враждебность к нашей стране, чем сами армянские политики. Теперь становится понятнее, почему так происходит.

Антиазербайджанская активность в ЕП подпитывается не только деятельностью мощного армянского лобби, но и интересами международных либеральных кругов, которые получают колоссальное финансирование из бюджета ЕС. Можно предположить, что за многими громкими и агрессивными резолюциями Европарламента, направленными против Баку, стоят именно эти дотационные "активисты" и связанные с ними структуры, для которых политическая пропаганда - основной источник существования.

Чаба Деметер открыто заявил: подобная сеть финансирования является "серьезным нарушением демократии". При этом, новый бюджет ЕС предусматривает ещё больше ресурсов для таких организаций. В этой связи возникает закономерный вывод: антиазербайджанские резолюции в Европарламенте имеют конкретную цену. Теперь она названа - 17 миллиардов евро, распределенных между десятками тысяч структур.

Они все готовы за деньги выполнять политические заказы. И если Европарламент продолжает упорно искажать факты, выносить ангажированные вердикты и закрывать глаза на армянскую агрессию, мы имеем полное право воспринимать часть его депутатов как представителей той самой древней профессии, готовых за вознаграждение предоставлять любые "услуги".