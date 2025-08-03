В Турции сделали напоминание Вашингтону

США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом Вашингтону напомнила турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре. "Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - заявил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер.

Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не санкционирует размещение и постоянное присутствие подлодок в Черном море.