В Турции сделали напоминание Вашингтону
США должны получить разрешение Турции, чтобы разместить атомные подводные лодки в Черном море. Об этом Вашингтону напомнила турецкая газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Необходимость разрешения диктуется конвенцией о проливах Монтре. "Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - заявил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер.
Он объяснил, что конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, она не санкционирует размещение и постоянное присутствие подлодок в Черном море.
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