Эрдоган и Стармер обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 4 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации Президента Турции, состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, а также региональным и глобальным процессам.

Особый акцент был сделан на ситуации на Ближнем Востоке, в частности, сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Эрдоган привлек внимание британского премьера к поставкам гуманитарных грузов из Турции в Палестину, а также посредническим усилиям Анкары по обеспечению прекращения огня в регионе.

Турецкий лидер подчеркнул значимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов".

При этом политик приветствовал заявления К.Стармера по вопросу признания Государства Палестина.