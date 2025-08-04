https://news.day.az/society/1771925.html В Баку задержали группу наркоманов, живших в недостроенном здании Сотрудники полиции изучили распространившиеся в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлена группа наркоманов в недостроенном здании, расположенном на территории Ясамальского района Баку. Как сообщил Day.Az представитель пресс-службы МВД Джасарет Ганбарлы, в результате проведенных мероприятий личности этих людей были установлены.
В Баку задержали группу наркоманов, живших в недостроенном здании
Сотрудники полиции изучили распространившиеся в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлена группа наркоманов в недостроенном здании, расположенном на территории Ясамальского района Баку.
Как сообщил Day.Az представитель пресс-службы МВД Джасарет Ганбарлы, в результате проведенных мероприятий личности этих людей были установлены.
В результате ранее судимые - Гюнель Мамедова, Нурлан Мустафалы, Гюнай Бабаева и Орхан Хагвердиев - задержаны и привлечены к ответственности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре