США меняют глобальные правила торговли

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о последней ситуации пошлинами, введенными Соединенными Штатами Америки.

Day.Az представляет полный текст статьи:

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США радикально изменили подход к международной торговле. Новая модель исходит из использования торговых инструментов как рычага влияния на глобальную экономику и переосмысления прежней политики, ориентированной на многосторонние договоренности. Тарифная политика стала более целенаправленной и адресной, отражающей национальные приоритеты.

7 августа 2025 года вступают в силу новые пошлины на импорт из десятков стран, включая Германию, Южную Корею, Индию и Аргентину. По данным Министерства торговли, средневзвешенная импортная ставка для стран без двусторонних соглашений с США увеличивается до 18,2% - самый высокий показатель за последние десятилетия.

США также пересмотрели условия ряда торговых соглашений, в том числе с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. Великобритании был направлен сигнал о возможных мерах в отношении экспорта стали и автомобилей. Белый дом указывает на необходимость сбалансировать торговые отношения.

Глобальная адаптация

Рынки отреагировали на изменения волатильностью. В течение первых трёх месяцев после анонса тарифов из США было выведено более 440 млрд долларов инвестиций, что сказалось на индексах фондовых рынков. S&P 500 снизился на 12,8%, Dow Jones - на 9,3%, Nasdaq - на 15,2%. Параллельно в других странах начались процессы перенастройки цепочек поставок, увеличения внутреннего производства и снижения зависимости от американского импорта.

Согласно отчёту Всемирного банка, мировой ВВП может сократиться на 1,1% по итогам 2025 года, в основном из-за изменений в американской торговой политике. Наибольший эффект прогнозируется для экономик, сильно зависящих от экспорта в США.

Тем не менее, крупнейшие экономики мира начали успешно адаптироваться. Германия заключила новые договорённости с Казахстаном и Бразилией. Индия расширила производство в сфере микроэлектроники, а Китай активизировал внутренний спрос.

Влияние на американскую экономику

Согласно оценкам, новые тарифы увеличили инфляцию в США на 1,9%, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это сопровождалось снижением покупательной способности и ростом потребительской задолженности.

Рост цен на автомобили, бытовую технику и продовольствие достиг 12-15% по сравнению с началом года. По информации Пищевой ассоциации США, базовая потребительская корзина достигла исторического максимума в 789 долларов в месяц для семьи из трёх человек.

Рынок труда также испытал давление. В июле Минтруд сообщил о снижении уровня создания новых рабочих мест до 27 тысяч в месяц - это минимум с 2020 года.

Поступления в бюджет и макроэкономика

Импортные пошлины обеспечили рост доходов федерального бюджета. За первое полугодие 2025 года таможенные поступления достигли 148,2 млрд долларов. Это заметное увеличение по сравнению с 2024 годом. Однако при сопоставлении с общими доходами бюджета (2,7 трлн долларов) влияние тарифов оценивается как ограниченное.

Ожидается, что продолжение текущей политики может сопровождаться снижением темпов экономического роста, ростом безработицы и перераспределением налоговой нагрузки.

Юридическая составляющая

На фоне изменений политики в судах рассматриваются иски от ряда штатов и торговых объединений. Ряд решений уже принят, в частности, приостановка тарифов на определённые компоненты. Однако окончательное рассмотрение может занять время и, вероятно, дойдёт до Верховного суда.

Двусторонние переговоры и гибкость

США ведут переговоры с ключевыми партнёрами. Обсуждаются возможности новых торговых соглашений с ЕС, Японией, Индией, Бразилией и Великобританией. Часть из них находится на предварительной стадии - речь идёт о возможном увеличении закупок, расширении доступа к рынкам и уточнении регуляторной базы.

Такая гибкость позволяет американской стороне оперативно реагировать на экономические изменения и поддерживать управляемость процесса.

Роль Китая

Взаимодействие между США и Китаем продолжает развиваться. Планируется встреча лидеров на саммите в Сингапуре. Обсуждаются возможные меры по укреплению двусторонних экономических связей, включая торговлю агропродукцией и доступ к цифровым рынкам.

На этом фоне Китай наращивает экспорт в Юго-Восточную Азию, одновременно укрепляя внутренний рынок.

Европейский фактор

Реакция Европейского союза на изменения в американской торговой политике была сдержанной. Несмотря на значительный объём экспорта в США, Брюссель предпочёл сосредоточиться на сохранении стратегического партнёрства в сфере безопасности. В ряде восточноевропейских стран подчеркивается важность продолжения сотрудничества с США на фоне глобальных вызовов.

Глобальные последствия

Современная торговая политика США оказывает значительное влияние на весь мир. Она ускоряет процесс регионализации, заставляет страны переосмысливать логистические и производственные цепочки и активизировать внутренние резервы.

Сложившаяся ситуация становится тестом на устойчивость международной экономической архитектуры. Переход от многосторонности к точечным соглашениям открывает новые возможности, но требует быстрой адаптации и усиления институциональной гибкости.