Азербайджан значительно увеличил газовые запасы

Согласно 24-му изданию World Energy Review, опубликованному итальянской энергетической компанией Eni, запасы природного газа в Азербайджане за последние полтора десятилетия значительно выросли, увеличившись с 515 миллиардов кубометров в 2010 году до 1,917 триллиона кубометров по состоянию на 31 декабря 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, с 2010 года рост составил более 272%, что фактически означает почти четырехкратное увеличение газовой ресурсной базы страны. Наиболее резкий скачок был зафиксирован в период с 2015 по 2019 год, когда запасы выросли с 665 до 1,917 триллиона кубометров - на 188,3%.

С 2019 года объем запасов природного газа Азербайджана остается стабильным на уровне 1,917 триллиона кубометров.

Динамика запасов природного газа Азербайджана (млрд куб. м):

Год

Запасы (млрд куб. м)

Изменение по сравнению с предыдущим периодом

Изменение (%)

2010

515

-

-

2015

665

+150

+29,1%

2019

1 917

+1 252

+188,3%

2020

1 917

0

0%

2021

1 917

0

0%

2022

1 917

0

0%

2023

1 917

0

0%

2024

1 917

0

0%

Отметим, что в январе-июне 2025 года в Азербайджане было произведено в общей сложности 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Из этого объёма 6,6 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG), 13,8 миллиарда кубометров - на "Шах Дениз", 0,8 миллиарда кубометров - на месторождение "Абшерон", и почти 4 миллиарда кубометров - на добычу Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).