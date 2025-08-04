Азербайджан значительно увеличил газовые запасы - ЦИФРЫ
Согласно 24-му изданию World Energy Review, опубликованному итальянской энергетической компанией Eni, запасы природного газа в Азербайджане за последние полтора десятилетия значительно выросли, увеличившись с 515 миллиардов кубометров в 2010 году до 1,917 триллиона кубометров по состоянию на 31 декабря 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Таким образом, с 2010 года рост составил более 272%, что фактически означает почти четырехкратное увеличение газовой ресурсной базы страны. Наиболее резкий скачок был зафиксирован в период с 2015 по 2019 год, когда запасы выросли с 665 до 1,917 триллиона кубометров - на 188,3%.
С 2019 года объем запасов природного газа Азербайджана остается стабильным на уровне 1,917 триллиона кубометров.
Динамика запасов природного газа Азербайджана (млрд куб. м):
|
Год
|
Запасы (млрд куб. м)
|
Изменение по сравнению с предыдущим периодом
|
Изменение (%)
|
2010
|
515
|
-
|
-
|
2015
|
665
|
+150
|
+29,1%
|
2019
|
1 917
|
+1 252
|
+188,3%
|
2020
|
1 917
|
0
|
0%
|
2021
|
1 917
|
0
|
0%
|
2022
|
1 917
|
0
|
0%
|
2023
|
1 917
|
0
|
0%
|
2024
|
1 917
|
0
|
0%
Отметим, что в январе-июне 2025 года в Азербайджане было произведено в общей сложности 25,2 миллиарда кубометров природного газа.
Из этого объёма 6,6 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG), 13,8 миллиарда кубометров - на "Шах Дениз", 0,8 миллиарда кубометров - на месторождение "Абшерон", и почти 4 миллиарда кубометров - на добычу Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
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