https://news.day.az/world/1771814.html В сирийской провинции Сувейда продолжаются боестолкновения - ВИДЕО Друзы взяли под контроль Таль аль-Хадид к западу от Сувейды и отразили атаку на Дхибин. Столкновения продолжаются, сообщается о погибших среди сирийских сил безопасности, которые официально не принимают участия в боях между бедуинами и друзами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В сирийской провинции Сувейда продолжаются боестолкновения - ВИДЕО
Друзы взяли под контроль Таль аль-Хадид к западу от Сувейды и отразили атаку на Дхибин. Столкновения продолжаются, сообщается о погибших среди сирийских сил безопасности, которые официально не принимают участия в боях между бедуинами и друзами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре