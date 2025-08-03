https://news.day.az/world/1771814.html

В сирийской провинции Сувейда продолжаются боестолкновения - ВИДЕО

Друзы взяли под контроль Таль аль-Хадид к западу от Сувейды и отразили атаку на Дхибин. Столкновения продолжаются, сообщается о погибших среди сирийских сил безопасности, которые официально не принимают участия в боях между бедуинами и друзами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.