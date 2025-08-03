https://news.day.az/world/1771858.html Двойной смерч заметили у берегов Сочи - ВИДЕО Несколько смерчей образовались настолько близко друг к другу, что стали похожи на танцующую пару. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы успели запечатлеть их на видео и фото. На сушу эти смерчи не вышли - они распались на безопасном расстоянии от пляжей. Представляем вашему вниманию данное видео:
Двойной смерч заметили у берегов Сочи - ВИДЕО
Несколько смерчей образовались настолько близко друг к другу, что стали похожи на танцующую пару.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы успели запечатлеть их на видео и фото. На сушу эти смерчи не вышли - они распались на безопасном расстоянии от пляжей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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