Двойной смерч заметили у берегов Сочи

Несколько смерчей образовались настолько близко друг к другу, что стали похожи на танцующую пару.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы успели запечатлеть их на видео и фото. На сушу эти смерчи не вышли - они распались на безопасном расстоянии от пляжей.

Представляем вашему вниманию данное видео: