https://news.day.az/world/1771858.html

Двойной смерч заметили у берегов Сочи - ВИДЕО

Несколько смерчей образовались настолько близко друг к другу, что стали похожи на танцующую пару. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы успели запечатлеть их на видео и фото. На сушу эти смерчи не вышли - они распались на безопасном расстоянии от пляжей. Представляем вашему вниманию данное видео: