Свыше 100 азербайджанских студентов будут обучаться в ТОП-10 университетах мира

Определены результаты приема на уровень магистратуры в рамках Государственной программы на 2022-2028 годы, направленной на обучение молодежи в ведущих зарубежных высших учебных заведениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования, 356 кандидатов отобраны для участия в программе на уровне магистратуры.

В 2025-2026 гг. в рамках Государственной программы право на обучение получили:

• 125 человек - на уровне бакалавриата,

• 356 человек - на уровне магистратуры,

• 19 человек - на уровне докторантуры.

Всего: 500 участников.

Из общего числа участников 160 человек будут обучаться в университетах, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Это такие престижные вузы, как Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), National University of Singapore, University of Oxford, University of California, Berkeley, ETH Zurich, Harvard University, Yale University и др.