https://news.day.az/sport/1771754.html "Шамахы" усилил состав 21-летний полузащитником Клуб "Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с молодым полузащитником Билалом Исмаиловым. 21-летний футболист заключил соглашение с клубом сроком на один год.
"Шамахы" усилил состав 21-летний полузащитником
Клуб "Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с молодым полузащитником Билалом Исмаиловым.
21-летний футболист заключил соглашение с клубом сроком на один год. Прошлый сезон Исмайылов провёл в составе "Джабраила", выступающего в Первой лиге Азербайджана.
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