"Шамахы" усилил состав 21-летний полузащитником

Клуб "Шамахы" продолжает формировать состав к новому сезону.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда подписала контракт с молодым полузащитником Билалом Исмаиловым.

21-летний футболист заключил соглашение с клубом сроком на один год. Прошлый сезон Исмайылов провёл в составе "Джабраила", выступающего в Первой лиге Азербайджана.