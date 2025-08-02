Страны ОПЕК+ достигли соглашения об увеличении нефтедобычи

Восемь стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), среди которых Саудовская Аравия, Российская Федерация, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман, достигли принципиальной договоренности об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В случае утверждения данного решения "восьмеркой" альянса в ходе онлайн-встречи, запланированной на 3 августа, будет завершено развертывание одного из пакетов добровольных сокращений добычи нефти, составлявшего 2,2 миллиона б/с и продолжавшегося с середины весны. Помимо этого, в квотах будет учтено увеличение базового уровня нефтепроизводства для Объединенных Арабских Эмиратов на 300 тысяч б/с.