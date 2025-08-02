https://news.day.az/world/1771713.html В Турции допустили возможность досрочного проведения президентских выборов Президентские выборы в Турции могут состояться досрочно не в 2028 году, а в конце 2027 года. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу, сообщает Halk TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Возможно, выборы главы государства состоятся ближе к концу 2027 года", - сказал чиновник.
В Турции допустили возможность досрочного проведения президентских выборов
Президентские выборы в Турции могут состояться досрочно не в 2028 году, а в конце 2027 года. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу, сообщает Halk TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Возможно, выборы главы государства состоятся ближе к концу 2027 года", - сказал чиновник.
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