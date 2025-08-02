В Турции допустили возможность досрочного проведения президентских выборов

Президентские выборы в Турции могут состояться досрочно не в 2028 году, а в конце 2027 года. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу, сообщает Halk TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Возможно, выборы главы государства состоятся ближе к концу 2027 года", - сказал чиновник.