Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает. При этом в среднем они стали вдвое длиннее, чем 20 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, его слова передает Reuters.

"Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты двадцатилетней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко", - заявил генсек.

Он отметил, что лишь 5 процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний. "И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать", - добавил Гутерриш.