Автор: Байрам Эльшадов

Костя Затулин, главный специалист по истерикам и словесному поносу в России, снова не удержался. В очередной раз понесло его на тему Азербайджана. Повод - вполне справедливый зеркальный ответ, прозвучавший из Баку в ответ на искажение топонимов в Карабахе.

Напомним, что Государственное информационное агентство Российской Федерации на днях, опубликовав новость о демонтаже незаконного памятника Айвазовскому, указало город Ханкенди как "Степанакерт". В ответ последовала жесткая реакция со стороны официального Баку и азербайджанских СМИ. Под давлением ТАСС поменял заголовок к новости, указав "Нагорный Карабах", что также является ошибкой, ибо правильное название азербайджанского региона - это Карабах. Позже и эта ошибка была исправлена, но суть не в этом.

В Азербайджане резонно задали вопрос: а как вам понравится, если мы начнём называть ваши города так, как нам удобно? Ну, например, Калининград - Кёнигсберг, Грозный - Солжа-Гала, Волгоград - Сарысу, и так далее. Хотите играть в топонимику - давайте играть.

И вот тут у Затулина подгорело. Он нелепо заявил следующее:

"Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили"

Во-первых, стоит прояснить один, казалось бы, незначительный, но принципиально важный момент: о каком "приеме поездов" вообще идет речь? Костя, ты там вообще в реальность когда последний раз заходил? Пассажирское железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Россией было прекращено с начала пандемии COVID-19 и до сих пор не восстановлено. Сухопутные границы между странами фактически закрыты. Так что грозиться "прекращением приема поездов" - это не просто нелепо, это ввод в заблуждение собственного населения. Прежде чем делать заявления, Костик, лучше бы хотя бы ознакомился с реальностью.

Во-вторых, что случилось? Не нравится, когда против вас применяют вашу же логику? Не нравится мысль, что названия российских городов тоже могут быть предметом альтернативных интерпретаций? Но именно этим и занимались на протяжении многих лет отдельные российские политики и пропагандисты, упорно искажавшие азербайджанские топонимы. Затулин, Миронов, Соловьев - список хорошо известен.

Некоторым казалось, что называть азербайджанские земли как угодно - это норма. А вот зеркальный ответ, оказывается, уже "провокация".

Такое поведение - типичный пример лицемерия. Ну и откровенной тупости, ибо умом Затулин не блещет. Искажать современные политико-географические реалии в международной повестке недопустимо. Как и требовать от других того, что сам сознательно игнорируешь.

Азербайджан, в отличие от некоторых, никогда не позволял себе подобных вольностей в отношении России. И именно поэтому, если кому-то действительно важно сохранять добрососедские отношения, начинать следует с уважения: к официальной топонимике, к исторической правде, к суверенитету.

А всем затулиным, которые сегодня пускаются в истерики, хочется сказать прямо: остыньте, попейте воды и перестаньте выставлять себя на посмешище. Серьёзно думали, что годами можно коверкать названия азербайджанских городов, распространять выдумки про "Нагорный Карабах", а потом искренне удивляться, когда в Азербайджане показали зеркальный ответ?

Привыкайте. Привыкайте к зеркалам. Привыкайте к тому, что Азербайджан больше не будет молчать, когда кто-то сознательно искажает его карту, историю и государственную принадлежность. А если кому-то от этого становится не по себе - значит, эффект достигнут.