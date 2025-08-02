https://news.day.az/sport/1771711.html Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на "Кубке Бранденбурга" - ФОТО Азербайджанский боксер Субхан Бабаев принял участие в финальном поединке юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающем бою член сборной, выступавший в весовой категории 60 кг, встретился с Эллисбеем Селимом (США).
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на "Кубке Бранденбурга" - ФОТО
Азербайджанский боксер Субхан Бабаев принял участие в финальном поединке юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающем бою член сборной, выступавший в весовой категории 60 кг, встретился с Эллисбеем Селимом (США).
Поскольку поединок завершился победой соперника, Бабаев завоевал серебряную медаль.
Отметим, что ранее наш боксер до финала одержал победы над Симонасом Пунишкисом (Литва), Нуром Закарье (Германия) и Маттиа Туррином (Италия) соответственно.
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