Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на "Кубке Бранденбурга"

Азербайджанский боксер Субхан Бабаев принял участие в финальном поединке юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающем бою член сборной, выступавший в весовой категории 60 кг, встретился с Эллисбеем Селимом (США).

Поскольку поединок завершился победой соперника, Бабаев завоевал серебряную медаль.

Отметим, что ранее наш боксер до финала одержал победы над Симонасом Пунишкисом (Литва), Нуром Закарье (Германия) и Маттиа Туррином (Италия) соответственно.