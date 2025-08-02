Телохранителя Месси отстранили от матчей

Телохранитель футболиста "Интер Майами" Лионеля Месси Яссин Чеуко был отстранен от матчей Кубка лиг и МЛС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TyC Sports.

В концовке встречи "Интера Майами" и мексиканского "Атласа", которая завершилась победой американцев со счетом 2:1, между игроками вспыхнула стычка. В разгар перепалки Чеуко вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба. Также по итогам встречи "Интер Майами" получил штраф за поведение телохранителя.

"Я понимаю, что он там, чтобы защищать Месси от болельщиков. Но у него нет разрешения вмешиваться в общение между игроками", - заявил один из футболистов "Атласа" после игры.

В конце марта Чеуко отстранили от матчей МЛС.