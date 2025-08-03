Смерч разнес пляж в Краснодарском крае

В поселке Агой в Краснодарском крае утром возник смерч. Об этом пишет Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атмосферный вихрь разрушил пляж. Кроме того, в результате сильных дождей произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 "Дон" в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Об опасности формирования смерчей накануне предупреждали в МЧС. Днем и до конца суток 2 августа, а также в течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.