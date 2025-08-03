https://news.day.az/world/1771784.html Смерч разнес пляж в Краснодарском крае - ВИДЕО В поселке Агой в Краснодарском крае утром возник смерч. Об этом пишет Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Атмосферный вихрь разрушил пляж. Кроме того, в результате сильных дождей произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 "Дон" в районе 1414 км в направлении Джубги.
Смерч разнес пляж в Краснодарском крае - ВИДЕО
В поселке Агой в Краснодарском крае утром возник смерч. Об этом пишет Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Атмосферный вихрь разрушил пляж. Кроме того, в результате сильных дождей произошел сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 "Дон" в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
Об опасности формирования смерчей накануне предупреждали в МЧС. Днем и до конца суток 2 августа, а также в течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.
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