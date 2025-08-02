В Билясуваре легковой автомобиль сбил насмерть пешехода

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, ДТП произошло в селе Агалыкенд.

Легковой автомобиль марки "Mercedes" сбил девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.

По факту проводится расследование.