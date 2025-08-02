https://news.day.az/incident/1771731.html В Билясуваре легковой автомобиль сбил насмерть пешехода В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, ДТП произошло в селе Агалыкенд. Легковой автомобиль марки "Mercedes" сбил девочку, которая скончалась на месте от полученных травм. По факту проводится расследование.
В Билясуваре легковой автомобиль сбил насмерть пешехода
В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, ДТП произошло в селе Агалыкенд.
Легковой автомобиль марки "Mercedes" сбил девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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