Хэмилтон заявил о своей бесполезности

Британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оценил свое выступление в квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова передает Sky Sports.

"Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота", - заявил Хэмилтон, отметив, что дело в нем. По итогам квалификации британец занял 12-е место.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Перед этим истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года.