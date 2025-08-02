Трубопровод Килис-Алеппо: еще один исторический прорыв Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в турецком городе Килис состоялось событие, которое уже называют историческим для всего Ближнего Востока и Южного Кавказа. Здесь прошло торжественное открытие пограничного трубопровода Килис - Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции.

Этот проект стал не только важным энергетическим шагом, но и символом регионального сотрудничества, в основе которого лежит политическая воля и стратегическое мышление Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И не удивительно, что церемония открытия прошла в торжественной обстановке. Гости и участники оставили памятные автографы на трубопроводе, подчеркивая значимость этого момента.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая на церемонии, отметил, что новый газопровод стал ярким символом турецко-сирийской дружбы и партнерства в энергетическом секторе. Он выразил благодарность Азербайджану, Сирии и Катару за совместную работу над этим проектом, выразив уверенность, что трубопровод принесет благополучие и процветание народам региона, а также будет способствовать миру и стабильности.

По его словам, уже подписано соглашение с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR об обмене газа, предусматривающее поставку азербайджанского топлива на турецко-сирийской границе. Через станцию "Явузлу Ольчме" ежедневно будет транспортироваться 6 миллионов кубометров природного газа. Эти объемы позволят в ближайшее время запустить в Сирии электростанции общей установленной мощностью около 1200 мегаватт, что станет важным шагом на пути к восстановлению экономики страны и нормализации жизни ее населения.

Безусловно, транспортировка азербайджанского газа в Сирию- это новый вектор, укрепляющий роль Азербайджана как ключевого энергетического узла Евразии. Этот проект дает нашей стране сразу несколько очевидных преимуществ. В частности, Азербайджан получает новый, ранее недоступный рынок, что укрепляет экономическую устойчивость и снижает зависимость от традиционных маршрутов.

Конечно же, долгосрочные поставки газа обеспечат стабильный приток валютной выручки. Кроме того, Азербайджан укрепляет свой имидж надежного партнера, способного обеспечивать энергетическую безопасность даже в сложных регионах. При этом, данный проект еще раз подтверждает особый союз Баку и Анкары, построенный на братских связях и взаимной поддержке.

Важно отметить, что этот проект стал возможен во многом благодаря дальновидной и последовательной политике Президента Ильхама Алиева. Именно его стратегическое видение превратило Азербайджан в одного из ведущих энергетических центров региона. Напомним, что при непосредственном участии и под личным контролем главы нашего государства были реализованы масштабные проекты мирового значения.

Так, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан открыл Азербайджану прямой выход на мировые рынки. Газопровод Баку-Тбилиси- Эрзурум стал основой для масштабного экспорта азербайджанского газа. Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси- Карс объединила транспортные системы Кавказа и Европы. Каждый из этих проектов в свое время казался многим невероятным, но был реализован благодаря политической воле и умению Президента Алиева добиваться поставленных целей. Новый трубопровод в Сирию- логичное продолжение этой линии.

Опыт реализации столь сложных и масштабных инициатив показывает, что в регионе нет невыполнимых задач, если есть политическая воля, экономический расчет и доверие между партнерами. Тенденция последних лет -создание новых транспортно-энергетических маршрутов, связывающих Восток и Запад, Север и Юг.

В этом контексте становится очевидной неизбежность реализации Зангезурского коридора. Этот проект, о котором Азербайджан заявляет на протяжении последних лет, способен кардинально изменить карту региональной логистики, открыв прямое сообщение между основными экономическими центрами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Выгоду от Зангезурского коридора получат все страны региона- от Турции и Азербайджана до Армении, Ирана и далее до Средней Азии и Китая. Это будет еще один мост сотрудничества, способный, как и нынешний газопровод в Сирию, укрепить мир и стабильность на пространстве от Каспия до Средиземного моря.