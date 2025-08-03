В Азербайджане сегодня пройдет экзамен по приему на госслужбу

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана состоится экзамен на право продолжения деятельности на государственной службе на должности, соответствующие группам должностей AB, AC, BA, BB административно-управленческий должностей, и на должности, соответствующие подгруппе должностей BB, являющиеся типом B административных должностей государственной службы.

Как передает Day.Az, тестовый экзамен для подгруппы должностей BB будет организован в электронном виде. Для сдачи экзамена зарегистрировались 783 кандидата.

Экзамен начнется в 10:00 утра. Лица, прибывшие после 9:45 утра, к экзамену не будут допущены.

Всего для сдачи экзамена на продолжение деятельности на государственной службе зарегистрировались 198 кандидатов, в том числе 2 в группе AB, 6 в группе AC, 50 в группе BA и 140 в группе BB.

Экзамен будет проведён в электронном виде в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Лица, прибывшие после 15:45, к экзамену не допускаются.

Кандидаты, сдающие эти экзамены, должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и карточку допуска к экзамену.