https://news.day.az/incident/1771732.html Руководитель тура погиб в горной местности в Астаре - ФОТО Житель Лерика погиб в результате несчастного случая. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе села Хамушам Астаринского района. Руководитель тура, житель села Гюнешли Лерикского района 29-летний Руфиз Заманов, сопровождавший туристов в селе, упав по неосторожности, получил тяжелую травму головы.
Руководитель тура погиб в горной местности в Астаре - ФОТО
Житель Лерика погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе села Хамушам Астаринского района. Руководитель тура, житель села Гюнешли Лерикского района 29-летний Руфиз Заманов, сопровождавший туристов в селе, упав по неосторожности, получил тяжелую травму головы. Он был госпитализирован в центральную районную больницу Лянкяран. Р. Заманов был помещен в реанимационное отделение.
Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Как сообщил АПА дядя покойного Азад Рзаев, у Р.Заманова случился приступ эпилепсии, он упал и получил травму головы.
По данному факту проводится расследование.
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