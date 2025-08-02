Руководитель тура погиб в горной местности в Астаре

Житель Лерика погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе села Хамушам Астаринского района. Руководитель тура, житель села Гюнешли Лерикского района 29-летний Руфиз Заманов, сопровождавший туристов в селе, упав по неосторожности, получил тяжелую травму головы. Он был госпитализирован в центральную районную больницу Лянкяран. Р. Заманов был помещен в реанимационное отделение.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Как сообщил АПА дядя покойного Азад Рзаев, у Р.Заманова случился приступ эпилепсии, он упал и получил травму головы.

По данному факту проводится расследование.