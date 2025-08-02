Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте»
Президент Франции Эммануэль Макрон своим призывом прекратить огонь в секторе Газа и освободить всех заложников, в том числе находящихся в израильских тюрьмах осужденных палестинцев, приравнял этих людей. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Гендельман обратил внимание, что в день, когда мир увидел измученного израильтянина Эвьятара Давида, которого боевики радикального палестинского движения ХАМАС удерживают под землей без медицинской помощи и солнечного света, Макрон позволил себе приравнять его к палестинским террористам.
По мнению премьера, президент Франции выбрал "моральную слепоту" вместо морального лидерства.
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