Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте»

Президент Франции Эммануэль Макрон своим призывом прекратить огонь в секторе Газа и освободить всех заложников, в том числе находящихся в израильских тюрьмах осужденных палестинцев, приравнял этих людей. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гендельман обратил внимание, что в день, когда мир увидел измученного израильтянина Эвьятара Давида, которого боевики радикального палестинского движения ХАМАС удерживают под землей без медицинской помощи и солнечного света, Макрон позволил себе приравнять его к палестинским террористам.

По мнению премьера, президент Франции выбрал "моральную слепоту" вместо морального лидерства.