Логистика на Южном Кавказе выходит на новый уровень

В регионе идет конкуренция за создание логистических маршрутов. Но правда в том, что все сухопутные маршруты взаимосвязаны и находятся во взаимодействии. Чем больше будет сухопутных маршрутов, тем больше будет возможностей взять дополнительный процент от мировых морских перевозок. В этом плане мы должны друг друга взаимодополнять. Но, увы, не каждый это понимает. То, что сегодня есть острая нужда в нашем регионе в дополнительных дорогах, это вызов времени.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По его словам, Азербайджан после освобождения своих территорий ведет активные работы по восстановлению и созданию транспортно-логистической сети. Что касается Зангезурского коридора, то на своей территории азербайджанская сторона в течение этого года практически завершит все работы. Активная модернизация будет продолжаться на нахчыванском участке коридора.

"Работы идут и в Турции. Ранее сообщалось, что в Восточной Анатолии в конце прошлого года был подписан договор со Всемирным банком касательно 667-километровой дороги Дивринг-Карс, включая строительство второго пути и ее электрификацию. А несколько дней назад было объявлено, что Минфин Турции привлек из внешних источников 2,4 млрд. евро на проект железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой). Соглашение было достигнуто также между группой кредиторов во главе с японским банком MUFG, в составе Исламского банка, шведских и австрийских инвестиционных фондов EKN, OeKB. Турция инвестирует 2,5 млрд. долларов в электрификацию 224-километровой дороги. Это говорит о том, насколько возросло внимание и значение этого маршрута.

Как бы его не называли, что бы о нем не говорили, Зангезурский коридор имеет важное значение. Для нас это диверсификация маршрутов. У нас есть пути в сторону Грузии, а теперь мы намерены построить коридор по территории Армении, чтобы снизить риски при различных сценариях.

В последнее время, несмотря на политические баталии, на армянской территории уже начались работы. Ранее сообщалось о строительстве автомобильной дороги Шванидзор-Нрнадзор, начались взрывные работы. Местность, по которой пройдет новая дорога, имеет сложный рельеф. Сейчас сообщение между указанными населенными пунктами осуществляется по маршруту бывшей мегринской железной дороги.

С восстановлением железнодорожного маршрута через Зангезур будет проще, потому что все искусственные сооружения, в принципе, сохранились. Демонтированы только сами пути. Если не появится необходимость в дополнительных искусственных сооружениях, в таких реалиях будет возможно достаточно быстро восстановить железную дорогу, построенную в прошлом веке", - сказал эксперт.

По его словам, если у Ирана есть интерес в Зангезуре по коридору Север-Югу, то у нас этот интерес связан с направлением Восток-Запад. Иранская компания в качестве подрядчика сейчас строит в рамках проекта Север-Юг в Армении 32-километровую двухполосную дорогу между Агараком и Каджараном. Азербайджан не имеет ничего против, но это не значит, что мы будем уступать в собственных интересах.

"При открытии коммуникаций выиграют все. Если заработает дорога через Зангезур, для Армении открывается через Садарак выход как в Иран, так и в других направлениях. Иран получает дополнительный выход на Грузию с разных направлений: Джульфа-Садарак, Джульфа-Гаджигабул. Чем больше путей в сторону черноморских портов Грузии, тем больше должны быть заинтересованы в этом все", - сказал эксперт.

Рауф Агамирзаев подчеркнул, что значение Азербайджана и Южного Кавказа растет, и уже сейчас нужно укреплять добрососедские отношения, чтобы на будущее пользоваться общей разветвленной транспортной сетью региона.

Из последних новостей: Китай увеличивает грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс - в день теперь будут ходить десять поездов. Это только начало, отметил Агамирзаев. Особое внимание в подписанном в начале июля между странами документе уделено линии БТК, являющейся ключевым элементом Среднего транспортного коридора, и увеличению интенсивности транзитных перевозок по этому маршруту до 10 поездов в сутки.

Будут нарастать перевозки не только между Китаем и Азербайджаном, но и в сторону черноморских портов. После ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора грузопоток пойдет и по этому маршруту. Если Армения сумеет быстро перестроить и другие коммуникации, транспортная сетка региона будет функционировать как кровеносная система Южного Кавказа. Все коммуникации будут связаны и взаимодополняемы, маршруты будут конкурировать между собой. Это будет здоровая конкуренция, и это нормально, заключил эксперт по транспорту и логистике.

Лейла Таривердиева