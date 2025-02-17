За проектами Азербайджана не угонится никто из соседей. Тем более, Армения

На данный момент "Перекресток мира" Пашиняна это не перекресток, а линия, так как западные и восточные границы Армении перекрыты и все коммуникации в этих направлениях, соответственно, не действуют.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

В 2009 году, отметил он, в Армении было объявлено о начале реализации проекта Север-Юг - дороги от Бавра на границе с Грузией до Мехри на границе с Ираном. Согласно проекту, в Армении должна была появиться магистраль протяженностью 556 километров. Но за прошедшие почти что двадцать лет проект был выполнен всего на пять процентов. Дорогой Север-Юг активно начали заниматься только с 2019 года, и все равно реальный прогресс пока незначительный и работы идут медленно. В прошлом году в Зангезуре начали строительство тоннелей для прокладки автодороги между Каджараном и Агараком. Занимается этим иранская компания, которая в течение пяти лет обязалась построить этот участок дороги, дающий альтернативный выход к границе с Ираном. Во сколько обойдется проект, в меняющихся геополитических условиях сказать сложно. Кроме того, отметил азербайджанский эксперт, если откроется Зангезурский коридор, эта дорога перейдет в категорию дорог третьестепенной важности.

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"В любом случае, речь идет только об ограниченных (по причине сложного рельефа) автомобильных перевозках. Железнодорожных перевозок нет, так как железнодорожного сообщения с Ираном у Армении отсутствует, а с Грузией железная дорога имеет только один выход. Это делает очень уязвимой идею транспортного коридора через Армению.

Год назад произошел разлив реки Дебед, вода размыла двухкилометровый участок железнодорожной магистрали, связывающей Армению с Грузией. Почти на 30 дней было приостановлено движение пассажирских поездов, на 12 дней - грузовой трафик. Это были серьезные сигналы о рисках на этом маршруте.

Что касается автомобильных перевозок, то Армения очень сильно зависит от грузинского направления и пограничного перехода Верхний Ларс. В прошлом году грузинская сторона прорубила 9-километровый тоннель на строящейся дороге Квешети-Коби, идущей к границе с Россией. Участок Квешети-Коби предназначен для объезда участка Коби-Гудаури, который часто закрывается из-за опасности схода лавин.

Но пока проезд по существующей дороге почти девять месяцев в году сопряжен с проблемами из-за погодных условий. Открытие тоннеля и завершение проект, конечно, позволят решить многие проблемы, однако объемы грузоперевозок все равно останутся ограниченными. Перевозки автотранспортом хоть и мобильны, но не могут выдержать сравнения по объемам грузоперевозок с железной дорогой", - сказал Агамирзаев.

По словам нашего собеседника, "Перекресток мира" станет реальным только после достижения мира и договоренностей с Азербайджаном. Откроются и турецкие границы, что даст возможность всей южно-кавказской транспортной сетке заработать в полную мощь. От этого получат выгоду все три страны Южного Кавказа и их соседи. У нас будет уже не один, а несколько маршрутов. Но во всех случаях грузовой поток будет идти через Азербайджан. Потому что наша стран имеет самые удобные условия - равнины. Кроме того, за последние двадцать лет в стране создана вся необходимая для международной логистики инфраструктура, и наша инфраструктура намного опережает ту, что имеется у соседей, подчеркнул эксперт.

"Так, автомагистраль в сторону Грузию практически завершена, на последних 27 километрах остались только доработки. Продолжается модернизация железнодорожного полотна, половина дорог уже переведена на переменный ток, вторая половина будет переведена максимум до 2028 года.

Автомагистраль Ахмедбейли-Джебраил-Горадиз-Агбенд будет полностью завершена в течение этого года. В Агбенде, откуда пойдет разветвление в сторону Ирана и Армении, строится мост. Азербайджан заранее дублирует маршруты, и это правильно, потому что нельзя зависеть только от одного маршрута. В течение этого года планируется завершить железную дорогу Горадиз-Агбенд. Как известно, предусмотрено дублирование Зангезурского коридора дорогой через Иран. Строительство планируется начать со стороны Ордубада, это мост через реку Араз. Автодорожный сегмент будет введен в эксплуатацию гораздо быстрее, чем железнодорожный.

Активными темпами идет капитальный ремонт железнодорожного полотна Алят-Османлы-Астара протяженностью 245 километров. Работы планируется завершить в 2028 году. Проект делится на четыре этапа. Сейчас осуществляется первый этап проекта - 60-километровый отрезок Алят-Османлы, на котором будут располагаться более 130 инженерных сооружений. Второй этап предусматривает строительство моста через реку Кура, и он уже завершен. Третий и четвертый этапы пока находятся на стадии проектирования", - сказал эксперт.

По мнению Рауфа Агамирзаева, в настоящее время нет никаких проблем, чтобы довести до границы, до Минджевана, состав. Это показывает, что Азербайджан за очень короткий срок способен решить все вопросы, и если Армения будет конструктивна в своих подходах, по "Перекресток мира" может стать реальностью. Если же нет - проект останется на бумаге и будет служить лишь для пиара властей этой страны. Реклама рекламой, но главное - то, что имеется на земле. То, что Армения строит сейчас, по большей части, будет служить внутренним нуждам самой страны или же нуждам лишь одного из соседей, в данном случае Ирана. А это, заметил эксперт по транспорту и логистике, перекрестком никак не назовешь.

Лейла Таривердиева