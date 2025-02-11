Февраль доказал непригодность проекта Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

В связи с прошедшими снегопадами для большегрузного транспорта закрылось большинство дорог Армении. Закрылась даже дорога, ведущая в Иран, что случается достаточно редко.

На этом фоне проведенная в последние дни Николом Пашиняном международная пиар-кампания "Перекрестка мира" выглядит более чем печально.

Во время поездки в Давос и Вашингтон премьер-министр Армении Никол Пашинян, как мог, рекламировал свою инициативу. Армянский премьер был очень убедителен, доказывая, что "перекресток" является спасением для регионального транзита и все проблемы только от того, что его до сих пор не реализовали. Он призвал инвестировать в этот проект, без которого транзиту Европа-Азия просто не выжить. Из его слов выходило, что в настоящее время в регионе отсутствуют возможности для эффективного и выгодного транзита, и только "Перекресток мира" способен все исправить. Дело - за инвестициями.

Да, собственных средств для осуществления подобного проекта у Еревана нет. Это очень большие средства, ведь предстоит строить не прямую магистраль, а пролагать маршруты, проходящие по местности со сложным рельефом и требующие наличия множества инженерных сооружений - мостов, тоннелей и так далее. Большая часть территории Армении - это горы, что делает невозможным строительство железнодорожных магистралей, да и горный серпантин даже в хорошую погоду непригоден для движения грузовых караванов и перевозки тех объемов грузов, которыми обменивается Восток и Запад.

Между тем, Пашинян рассчитывает превратить свою инициативу в международную стройку, в проект, куда станут бурно инвестировать Европа и Китай. Вполне законное желание, учитывая, что Армения осталась в стороне ото всех транспортно-логистических проектов региона, и ему хочется изменить эту данность. Но Пашинян, как всегда, пошел к цели неправильным путем. Для того, чтобы Армении стать транзитным государством, ей не нужно изобретать велосипед. Существуют региональные транспортные и логистические схемы, уже начерченные Азербайджаном. Армения может стать частью этой матрицы, а может продолжать оставаться в стороне. Это ее дело. Но от ее диспозиции региональный транзит никак не пострадает.

После пиар-кампании минувшей недели сегодняшняя ситуация на дорогах Армении оказалась очень не кстати. Конечно, Пашинян не виноват, что Армения имеет горный рельеф и что климат там не самый подходящий для бесперебойных объемных грузоперевозок. Никто его в этом не обвиняет. Обвиняется он в том, что своими фантазиями пытается заболтать реальные возможности, предлагаемые Азербайджаном. За пять послевоенных лет уже можно было построить требуемые коммуникации. Вместо этого Никол Пашинян, бегая по миру с картой своего "Перекрестка мира", старается продать Азербайджану его же собственную инициативу Зангезурского коридора за открытие всех других, выгодных Армении дорог. Это достаточно ясно звучит в его заявлениях. Осталось полшага до того, чтобы армянский премьер объявил и Зангезурский коридор своей инициативой, великодушно предложенной азербайджанской стороне.

Ереван видит открытие Зангезурского коридора только в рамках своего "перекрестка мира". Без открытия других, закрытых с началом армянской агрессии коммуникаций, он восстанавливать эту железнодорожную ветку не собирается. Пашинян ясно дал это понять, и пиар проекта служит цели поиска союзников в данном деле. Хотя все понимают, что без Азербайджана никакой перекресток в этом регионе невозможен. Транспортные коммуникации - это жизненные артерии, без них экономика останавливается. Как бы кто из соседей не относился к Азербайджану, каждый понимает, что ссориться с Баку себе дороже. Это понимают и в Иране, и в России, а Армения успела во всей полноте ощутить это на собственной практике.

"Перекресток" это чудесно, но погода шепчет...