https://news.day.az/world/1771755.html В США раскритиковали план Трампа по реконструкции Белого дома В США раскритиковали план президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме стоимостью $200 млн. Об этом пишет газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В США раскритиковали план Трампа по реконструкции Белого дома
В США раскритиковали план президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме стоимостью $200 млн. Об этом пишет газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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