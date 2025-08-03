В США раскритиковали план Трампа по реконструкции Белого дома

В США раскритиковали план президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме стоимостью $200 млн. Об этом пишет газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.