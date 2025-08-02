Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые засек, как черные дыры "поедают" звезды

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил данные о черных дырах, "питающихся" звездами внутри пыльных галактик. Об этом 1 августа сообщили в издании Science News со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Это, по сути, единственный способ изучать черные дыры, скрытые под слоем пыли", - пояснила астрофизик Массачусетского технологического института Меган Мастерсон.

Обычно спящие черные дыры остаются невидимыми до тех пор, пока звезда не приблизится слишком близко. Тогда гравитация растягивает ее в газовый диск, который начинает светиться в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазонах - этот процесс называется приливным разрушением (TDE). Однако если объект окутан пылью, такие волны не проходят.

Мастерсон и ее коллеги ранее выявили 12 возможных случаев TDE, изучив архивные данные инфракрасного обзора. Из них четыре события были выбраны для наблюдения с помощью телескопа JWST. Благодаря чувствительности к инфракрасному излучению "Уэбб" смог зафиксировать спектры ионизированных атомов - характерный признак пробуждения черной дыры под действием мощного рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

Хотя схожие спектры могут исходить и от постоянно активных черных дыр, окруженных пылью, признаки кремниевой пыли, обнаруженные телескопом, указывали на кратковременную вспышку активности ранее спящей дыры. Модельные расчеты подтвердили, что речь может идти именно о приливных разрушениях.

Отмечается, что инфракрасное излучение появляется с задержкой в несколько месяцев, поскольку свету от разрушенной звезды нужно время, чтобы достичь окружающей пыли. Тем не менее, по словам ученых, это один из немногих способов изучать скрытые под пылевыми завесами аккреционные процессы.