Азербайджанский боксер вышел в финал "Кубка Бранденбурга"

Завершился полуфинальный этап юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пути к финалу на ринг также вышел азербайджанский спортсмен Субхан Бабаев (60 кг).

Он встретился с итальянцем Маттиа Туррином. Наш боксер одержал победу со счётом 4:1 (29:28, 27:30, 27:30, 28:29, 28:29). В финале Бабаев встретится с Эллисбеем Селимом (США).