https://news.day.az/sport/1771642.html Азербайджанский боксер вышел в финал "Кубка Бранденбурга" Завершился полуфинальный этап юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пути к финалу на ринг также вышел азербайджанский спортсмен Субхан Бабаев (60 кг). Он встретился с итальянцем Маттиа Туррином.
Азербайджанский боксер вышел в финал "Кубка Бранденбурга"
Завершился полуфинальный этап юношеского "Кубка Бранденбурга" (U-19) во Франкфурте, Германия.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на пути к финалу на ринг также вышел азербайджанский спортсмен Субхан Бабаев (60 кг).
Он встретился с итальянцем Маттиа Туррином. Наш боксер одержал победу со счётом 4:1 (29:28, 27:30, 27:30, 28:29, 28:29). В финале Бабаев встретится с Эллисбеем Селимом (США).
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