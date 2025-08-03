Азербайджанские дзюдоисты стартовали на Кубке Европы с двух золотых медалей

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые и по одной серебряной и бронзовой медали в первый день молодежного Кубка Европы в Скопье (Северная Македония).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли шесть представителей Азербайджана: Фарид Гараев, Нихад Мамишов (оба - до 60 кг), Магомед Мусаев, Низами Имранов, Садиг Искендерли (все - до 66 кг) и Абиль Юсубов (до 73 кг).

Нихад Мамишов завоевал золотую медаль, победив в финале соотечественника Фарида Гараева.

Второе золото принес Абиль Юсубов, уверенно выиграв все свои поединки в весовой категории до 73 кг. Бронзовую награду добыл Магомед Мусаев, одержав победу в поединке за третье место.

Таким образом, азербайджанские дзюдоисты начали турнир с трех медалей и уверенно заявили о себе на международной арене.