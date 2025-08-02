У нас с Азербайджаном и впредь будут крупные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир в рамках церемонии открытия трубопровода Турция-Сирия.

Он напомнил, что уже состоялась церемония запуска транспортировки азербайджанского газа через территорию Турции в Сирию.

"Трубопровод имеет потенциал для транспортировки 6 миллионов кубометров газа и первоначально будет осуществлена поставка 3,4 миллиона кубометров. Хочу выразить благодарность нашим азербайджанским братьям за эту возможность и поддержку. Конечно, этот процесс произошел именно после встречи нашего Президента с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Этот процесс напрямую послужит благосостоянию сирийского народа и устойчивому обеспечению населения Сирии электроэнергией", - отметил он.

Министр подчеркнул, что это не последний проект.

"И после этого у нас будут более крупные проекты. Ранее, на встрече с Микаилом Джаббаровым мы также более подробно обсудили другие предстоящие работы. Будут обеспечены взаимные визиты представителей технических структур между Азербайджаном и Сирией. Также мы обсудили программы и проекты Азербайджана по инвестициям в Сирии. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою благодарность Азербайджану, нашим братьям - азербайджанцам, а также дружественным Турции и Катару", - сказал Мохаммед аль Башир.