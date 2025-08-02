https://news.day.az/economy/1771652.html Микаил Джаббаров о планах расширения деятельности SOCAR на Ближнем Востоке В контракте мы взяли на себя обязательство выполнить этот проект в полном объеме. В будущем мы планируем расширить деятельность SOCAR в этом регионе. Об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках церемонии открытия турецко-сирийского трубопровода природного газа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Микаил Джаббаров о планах расширения деятельности SOCAR на Ближнем Востоке
В контракте мы взяли на себя обязательство выполнить этот проект в полном объеме. В будущем мы планируем расширить деятельность SOCAR в этом регионе.
Об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках церемонии открытия турецко-сирийского трубопровода природного газа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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