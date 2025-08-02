В Турции проходит церемония запуска экспорта азербайджанского газа в Сирию

В селе Явузлу турецкой провинции Килис проходит церемония открытия турецко-сирийского газопровода, который обеспечивает поставки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает корреспондент Trend, командированный в Турцию, в церемонии открытия принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, глава Фонда развития Катара Фахад Хамад Аль-Сулаити, министр энергетики Сирии Мохаммед аль Башир, передает Day.Az.

После выступлений министров на сцену будут приглашены официальные лица для символического запуска проекта - открытия клапана, установленного на сцене. Этот шаг ознаменует начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию.

Отметим, что подготовка к транспортировке природного газа по недавно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Сирией завершена. На первом этапе планируется экспорт в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет транспортироваться через город Килис на границе с Турцией до электростанций в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. Ожидается, что это позволит увеличить общую производственную мощность на 1200-1300 мегаватт.

В целом, ввод в эксплуатацию новой линии электропередач считается важным шагом в восстановлении Сирии. Таким образом, доставка природного газа из Азербайджана в Сирию по линии Килис через Турцию направлена на восстановление поврежденной электрической инфраструктуры Сирии и укрепление цели Турции как регионального энергетического центра.

Напомним, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита в Азербайджан Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики.

Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.