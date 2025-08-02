Экспорт газа в Сирию стал возможен благодаря политической воле лидеров четырех стран

Открытие турецко-сирийского трубопровода природного газа является наглядным примером совместной работы и общего результата.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии открытия турецко-сирийского трубопровода природного газа, сообщает корреспондент Trend, командированный в Турцию, передает Day.Az.

"Сирия вступает в этап восстановления, нормализации жизни и социального развития. Мы рады, что, сотрудничая с братской Турцией, а также с Сирией, можем внести вклад в этот процесс.

Сегодня начинается экспорт азербайджанского природного газа в Сирию через Турцию. Реализация этого проекта стала возможной благодаря политической воле глав государств Азербайджана, Турции, Катара и Сирии, а также усилиям, направленным на углубление экономических связей. Важнейшую роль в этом сыграла поддержка со стороны Турции.

Считаем, что эти поставки внесут важный вклад в улучшение экономики и условий жизни населения в Сирии. Сегодняшняя церемония является важным проектом в достижении процветания и мира в регионе на предстоящем этапе", - отметил министр.