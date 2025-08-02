"Имишли" усилился бразильским легионером из "Атлетико"

Футбольный клуб "Имишли" продолжает формировать состав на новый сезон и объявил о подписании очередного новичка.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команду пополнил 22-летний бразильский полузащитник Жунинью.

С футболистом подписан контракт сроком на два года. До переезда в Азербайджан он выступал на родине за "Атлетико Паранаэнсе".

Руководство "Имишли" рассчитывает, что молодой хавбек усилит центр поля и поможет команде в борьбе за высокие места во втором дивизионе.