На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек

В течение минувших суток на Солнце зафиксировано более 10 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рентгеновскими мониторами GOES вчера, 1 августа, зарегистрировано 15 солнечных вспышек по сравнению с шестью событиями сутками ранее", - уточнили ученые.

По данным лаборатории РАН, большая часть вспышек образовалась "в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия", остальные - были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

По оценкам ученых, в настоящий момент "вспышечная активность показывает признаки стабилизации", помимо этого прекратился рост солнечных пятен.