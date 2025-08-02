Юбилей Аяза Салаева: Интеллигент пропускает сквозь свое сердце и в свое сердце судьбу своей страны

"Интеллигент - это особое состояние души. Интеллектуал - просто образованный человек. А для интеллигента судьба его страны неотделима от его личной судьбы. Интеллигент пропускает сквозь свое сердце и в свое сердце судьбу своей страны", - говорит известный киновед, кинорежиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, актёр, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, которому 1 августа исполнилось 65 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Представляем материал о юбиляре с цитатами из различных интервью.

Аяз Рамиз оглу Салаев родился в Баку. Учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии на факультете кинематографии, продолжил обучение в аспирантуре и преподавал предмет "Современное кино".

Старшее поколение хорошо помнит, как в 80-х он вёл на азербайджанском телевидении ставшую культовой передачу "Ретро", с первых же минут завоевавшую зрительские симпатии. В последующем он появился на телеэкране в качестве автора и ведущего программы "Анлам" - в прямом общении со зрителями.

"Никогда не испытывал ностальгии по СССР. Напротив, не устаю радоваться, что это унизительное время осталось далеко позади... Сегодняшнюю жизнь в Азербайджане не променяю ни на жизнь 100 лет назад, ни 50, ни 30, ни 20, и ни 10. Полжизни при советской власти я прожил без надежды на то, что когда-нибудь увижу Лондон, Париж или Нью-Йорк, прочитаю книги, которые мне нужны, и сниму фильмы, которые хочу снять. Но, слава Богу, это унизительное время дефицита запрещённой кока-колы и заискивания перед иностранцами ушло в прошлое. Я прекрасно помню времена, когда отечественная продукция считалась символом плохого качества, помню, как, к примеру, насмехались над людьми, одевающими одежду местного производства".

В разные годы Аяз Салаев работал в Национальной академии наук Азербайджана и на "Азербайджанфильме", был художественным руководителем Госфильмофонда Азербайджана, является автором до 200 телевизионных программ, связанных с историей мирового кинематографа. Он также сыграл в немецко-российском фильме "Эмигрант".

Его дебют как режиссера начался с документальных фильмов - "Ордубад", "Текелдуз", "Отец", "Фарглена", снятых по собственному сценарию. В 1995 году снял художественный фильм "Летучая мышь", премьера которого с успехом прошла на Берлинском кинофестивале. Также фильм был удостоен главного приза на Международном фестивале европейского кино во Франции, был показан на международных фестивалях в 25 странах и завоевал множество наград.

"До этого фильма я был киноведом. История этого фильма сложилась у меня в голове. На личные средства и по своей инициативе я снял фильм. Тогда киностудия находилась в трудном положении. Речь идет о том, что если история созрела в голове вполне, то фильм составляет сценарий, т.е. событие. И если это событие интересное, отвечает требованиям современного мира, то остается лишь с совестью подходить к работе. Режиссер видит какое-либо событие и формирует его. После этого начинаешь последовательно развивать сложившееся в голове событие. При этом сталкиваешься с различными трудностями и проблемами. Человеку порой кажется, что все настроены против него. Затем проблема постепенно разрешается. Спустя некоторое время видишь, что подготовленный тобою фильм выходит на экраны".

Философские размышления

"Человека характеризует то, что он привносит в жизнь. Так, среди гениев были люди с не очень хорошими человеческими качествами, но на них никто акцент не делает... Как-то ограждать себя от негатива других людей я так и не научился. Порой очень долго переживаю из-за тех или иных поступков людей, даже тех, кого уже нет в живых. Пережить и простить обиды мне очень сложно, они как будто остаются во мне. Считаю, что прощение - это великое искусство, но, к сожалению, мне не свойственное. Видимо, на уровне подсознания я не хочу этому учиться. Нанесенные нам обиды полезны, потому что позволяют понять, насколько мы несовершенны. Особенность человеческого восприятия реальности состоит еще и в том, что когда кто-то кого-то или что-то критикует, в его искренности никто не сомневается. Но стоит похвалить".

Аяз Салаев является одним из основателей и организаторов Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана, а также он заместитель директора Госфильмофонда Азербайджана по научно-творческой работе. Преподаёт на кафедре драматургии и киноведения Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

"Я совершенно не согласен с общепринятой формулой "настоящего мужчины": мол, он должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Почему обязательно сына? Можно вырастить дочь, и быть не менее достойным представителем мужской половины человечества. Настоящий мужчина - это, прежде всего, профессионал, и не важно, в какой области. Главное, что он должен оставить после себя след".

Один из значимых проектов в творческой жизни режиссера - документальный фильм "Земля" (2022) об изгнании азербайджанцев из Армении. Работа над проектом началась еще до славной Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Фильм построен на исторических фактах и воспоминаниях более шестидесяти очевидцев событий 1988 года.

Сегодня 2 августа - День национального кино Азербайджана.

"Как правило, в день кино вспоминают о прошлом. Но я больше смотрю в будущее. Скажу вам, я с надеждой смотрю на будущее кино... Мир очень стремительно меняется и меняется кинематограф. Мы сами иногда не понимаем, в какую революционную эпоху для всего мира живем. И необычайно трудно во всем мире делать сегодня фильмы, которые с одной стороны рассказывали бы о национальных проблемах, а с другой стороны - говорили бы на языке мирового кино. Я не отношусь к снобам, которые считают, что раньше была классика и это лучше. Мне все больше нравится современное кино. Это, наверное, реакция возраста. Подобно тому, как всех стариков тянет к молодым, так и меня тянет к молодому кино (смеется). И очень важно быть более внимательными и чуткими к тому, что происходит в мире".