Эфиопский город засыпало снегом

Эфиопский город Мехал Меда засыпало снегом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на то, что Мехал Меда находится в регионе Амхара, на высоте 3132 метра над уровнем моря, ранее снег летом здесь выпадал в последний раз еще в прошлом веке.

Представляем вашему вниманию данное видео: