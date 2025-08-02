https://news.day.az/world/1771715.html

Эфиопский город засыпало снегом - ВИДЕО

Эфиопский город Мехал Меда засыпало снегом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на то, что Мехал Меда находится в регионе Амхара, на высоте 3132 метра над уровнем моря, ранее снег летом здесь выпадал в последний раз еще в прошлом веке. Представляем вашему вниманию данное видео: