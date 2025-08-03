Сильное землетрясение произошло в Мексике

В штате Оахака на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила сейсмологическая служба страны в социальной сети X.

"Землетрясение магнитудой 5,9. Локация: 13 километров к востоку от Тлаколулы, Оахака. Время: 2 августа 2025 года, 11:58 (21:58 по бакинскому времени). Глубина - 74 километра", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате природного катаклизма никто не пострадал, разрушений нет. Власти штата проводят оценку возможного ущерба.