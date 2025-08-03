В квалификации Гран-при Венгрии был установлен новый рекорд «Формулы-1»

Новый рекорд "Формулы-1" был установлен на Гран-при Венгрии. Первое и десятое место по итогам квалификационных заездов разделили всего 0,543 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С первой позиции в воскресной гонке будет стартовать Шарль Леклер из "Феррари" - его квалификационный результат составил 1 минута 15,372 секунды. Десятку замкнул 20-летний Исаак Хаджар из команды "Рейсинг Буллс" (1,15,915).

Предыдущее достижение так же было установлено на Гран-при Венгрии: в 2023 году победителя квалификации Льюиса Хэмилтона (1,16,609) и занявшего десятое место Нико Хюлькенберга (1,17,186) разделили 0,577 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.