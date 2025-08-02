https://news.day.az/sport/1771659.html Олимпийская чемпионка станет приглашенным экспертом на сборах в Баку Европейская гимнастика (EG) объявила о проведении тренировочных лагерей для художественных гимнасток. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ближайший из них состоится 13-19 октября в Баку для команд по групповым упражнениям.
Олимпийская чемпионка станет приглашенным экспертом на сборах в Баку
Европейская гимнастика (EG) объявила о проведении тренировочных лагерей для художественных гимнасток.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ближайший из них состоится 13-19 октября в Баку для команд по групповым упражнениям.
В числе тренеров и экспертов, которые будут вести занятия на Национальной арене гимнастики, заявлена олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам (Израиль). Среди приглашенных специалистов будет и итальянка Джульетта Канталуппи.
Ответственной за тренировочный лагерь будет член Техкома по художественной гимнастике EG Евгения Виляева.
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