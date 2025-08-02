В США собрались уничтожить часть скопившейся на складах продуктовой гумпомощи
Более 60 тысяч тонн американской продовольственной гуманитарной помощи оказались невостребованными и хранятся на складах в различных странах мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
По информации издания, у некоторых продуктов питания истекает срок годности, в связи с чем на сотни ящиков с продовольственной помощью на этой неделе были наклеены стикеры с надписью "уничтожить".
Причиной сложившейся ситуации является сворачивание деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В качестве примера приводится штат Род-Айленд, где простаивают около 185 тысяч коробок с продовольствием, оплаченных американскими властями, но не отправленных по назначению. Общая стоимость данного продовольствия оценивается примерно в $75 миллионов.
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