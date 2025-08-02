"Карван" подписал бывшего игрока "Аякса"

"Карван", который в новом сезоне будет выступать в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, совершил очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал годичный контракт с нидерландским правым защитником Шакилом Сно.

29-летний футболист в последнее время выступал за мальтийский клуб "Гзира". За свою карьеру Сно выступал за нидерландские команды "Аякс", "Телстар", норвежский "Олесунн", болгарский "Локомотив Пловдив", румынские "Ботошани" и "Миовени".