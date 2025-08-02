В Белом доме недовольны шефом Пентагона Хегсетом

Чиновники Белого дома недовольны решениями шефа Пентагона Пита Хегсета на ведомственном посту из-за допущения им ряда ошибок.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, внутри правительства развязался внутренний конфликт на тему целесообразности некоторых действий министра обороны Соединенных Штатов, который вступил в должность в январе этого года.

"Проблемы коренятся в отсутствие у Хегсета управленческого опыта в надзоре за такой крупной организацией, как Пентагон, в котором работает около 3,4 миллиона человек, а бюджет сейчас приближается к 1 триллиону долларов", - говорится в материале.

Из-за этого чиновники начали сомневаться в способности Хегсета управлять Пентагоном. По данным журналистов, ряд оплошностей министра вызвал обеспокоенность даже среди республиканцев.