Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ

Мир может стать симуляцией, а люди в нем - второстепенными персонажами после создания универсального искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Генеральный директор SpaceX прокомментировал рассуждения одного из пользователя соцсети, который указал, что универсальный ИИ может обрести самосознание и способность к мышлению. "Мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции", - к подобному выводу пришел он.

"Скорее всего, так и есть", - ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю".