https://news.day.az/world/1771714.html Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ Мир может стать симуляцией, а люди в нем - второстепенными персонажами после создания универсального искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ
Мир может стать симуляцией, а люди в нем - второстепенными персонажами после создания универсального искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Генеральный директор SpaceX прокомментировал рассуждения одного из пользователя соцсети, который указал, что универсальный ИИ может обрести самосознание и способность к мышлению. "Мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции", - к подобному выводу пришел он.
"Скорее всего, так и есть", - ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю".
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