С азербайджанским газом мы восстановим энергетику Сирии

Сегодня мы завершаем инфраструктуру Сирии, которая может экспортировать до 2 миллиардов кубометров природного газа в год.

Как сообщает корреспондент Trend в Турции, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслан Байрактар на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода, передает Day.Az.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил нам предпринять шаги, которые могут обеспечить нормализацию жизни в Сирии. Мы как министерство энергетики и природных ресурсов обсудили, что мы можем сделать в этом направлении - в сфере электроснабжения, в частности по энергетической инфраструктуре. Мы отправили две группы экспертов в Дамаск в очень сжатые сроки - первую в декабре, и наши команды быстро выполнили свою работу. Мы определили, что мы можем сделать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Турция с 2017 года осуществляет электроснабжение таких регионов, как Африн и Идлиб. В настоящее время мы экспортируем электроэнергию в Сирию из 8 отдельных точек. Мы стремимся увеличить нашу экспортную мощность на 25 процентов на первом этапе и более чем вдвое за счет новых линий связи, которые мы добавим позже. Когда мы завершим нашу работу, мощность достигнет 860 мегаватт, и мы сможем удовлетворить потребности в электроэнергии 1,6 миллиона домов в Сирии.

В начале мая мы встретились с моим дорогим братом, министром аль-Баширом, в рамках саммита по природным ресурсам в Стамбуле. Мы обсудили возможности технической поддержки и сотрудничества для укрепления инфраструктуры электроэнергетики и природного газа в рамках послевоенного процесса восстановления Сирии.

Кроме того, Турция выразила готовность к любому сотрудничеству для укрепления стабильности в регионе и удовлетворения основных потребностей сирийского народа в электроэнергии. В конце мая мы снова посетили Дамаск. В рамках этого визита мы обсудили основные направления, такие как электричество, природный газ и нефть, и подписали меморандум о взаимопонимании между Турцией и Сирией в области энергетики, горнодобывающей промышленности и углеводородов. Этим соглашением мы сформировали дорожную карту, рамочное соглашение для развития сотрудничества между нашими странами в энергетической, горнодобывающей и углеводородной сферах", - сказал министр.

По его словам, в этом контексте был сделан важный шаг, чтобы доставить природный газ из Турции по трубопроводу.

"Мы продолжаем прокладку трубопровода диаметром 36 дюймов и длиной около 93 километров из района Тюркоглу Кахраманмараша в сторону Сирии. Эта линия дошла до измерительной станции Явузлу, расположенной в селе Явузлу Килиса, на турецко-сирийской границе, где мы сегодня проводим церемонию.

BOTAŞ работала вместе с сирийской газовой компанией SGC над подготовкой инфраструктуры сирийского участка этой линии и оказывала ей всяческую техническую поддержку. Через некоторое время мы запустим поток и начнем транспортировать природный газ из Азербайджана через Килис в Сирию. На измерительной станции Явузлу будет обеспечена перекачка до 6 миллионов кубометров газа в сутки. Природный газ будет поставляться в Алеппо, а оттуда в Хомс. Таким образом, электростанции там также будут запущены в ближайшее время. На первом этапе мы завершаем инфраструктуру для Сирии, которая может экспортировать до 2 миллиардов кубометров природного газа в год. На этом природном газе будут работать электростанции мощностью около 1200 мегаватт. Это удовлетворит потребности в электричестве 5 миллионов домов в Сирии и внесет огромный и значительный вклад в нормализацию жизни в регионе.

Здесь, конечно, я должен особо отметить Азербайджан. Потому что Азербайджан, с которым мы вместе и в горе и в радости, оказал большую поддержку этому проекту. С Государственной нефтегазовой компанией Азербайджана (SOCAR) подписано своп-соглашение на поставку газа из Азербайджана к турецко-сирийской границе. Как вы помните, в марте мы реализовали аналогичный проект в Нахчыване. Именно оттуда началась бесперебойная подача природного газа через Турцию по трубопроводу Ыгдыр-Нахчыван. Сегодня мы с министром Джаббаровым совместно запускаем под девизом "Одна нация, два государства" новый проект. Природным газом из Азербайджана, экспорт которого мы начнем с сегодняшнего дня, мы обеспечим топливом электростанции в Сирии", - сказал он.