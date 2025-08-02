Сорвана попытка нарушения госграницы с Ираном

В зоне ответственности Пограничных войск Государственной пограничной службы, относящейся к отряду "Горадиз", была предотвращена попытка нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий на охраняемой территории было обнаружено и изъято 5 килограммов 820 граммов наркотического вещества - марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.